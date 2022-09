Hoe kleine dingen groot kunnen zijn

Met een bakje rode bessen uit eigen tuin ga ik op bezoek bij mijn oma. „Die kregen we vroeger thuis ook”, vertelt ze. „Na het avondeten verkleedde mijn vader zich en deed mijn moeder haar werkschort af, en dan zaten we met z’n allen buiten. Je kreeg een schoteltje met rode bessen en een beetje suiker. Dat was echt een traktatie.” Klein geluk in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog. Ouders die in de eenvoud van het bestaan fijne momenten maken met hun kinderen.