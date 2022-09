Niet in 2025, zoals in het coalitieakkoord afgesproken, maar pas in 2026 komt er een vervanger voor de zogenoemde spaartaks. Een tijdelijk systeem zal dus langer worden gehandhaafd, meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) aan de Tweede Kamer. Door het uitstel loopt de schatkist 385 miljoen euro mis.