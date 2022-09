Schiphol denkt weer na over bouw nieuwe terminal

Luchthaven Schiphol heeft de plannen om een nieuwe terminal te realiseren weer afgestoft. De luchthaven zette plannen voor de bouw ervan vanwege de coronapandemie eerder in de ijskast. Volgens een woordvoerster van de luchthaven wordt momenteel nagedacht over het concept en de timing. „In dat kader wordt aan marktpartijen gevraagd om mee te denken”, aldus de zegsvrouw. Het FD meldde eerder op maandag als eerste over de uitbreidingsplannen.