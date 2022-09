Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland staat zondag op 310 millimeter. Dat is hoger dan ooit eerder in deze eeuw, aldus het KNMI. Het jaar 2018 had tot nu toe het droogste groeiseizoen van deze eeuw met een neerslagtekort van 308 millimeter. Het hoogste neerslagtekort ooit werd in 1976 bereikt en bedroeg toen meer dan 360 millimeter.