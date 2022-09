Winkelcentrum Batavia Stad heeft nauwelijks last gehad van de grote stroomstoring in Flevoland. „Gevolgen waren er bijna niet. Slechts drie minuten was er op bepaalde plekken geen stroom. Eén winkel en een toegangspoort zaten zonder elektriciteit”, laat een woordvoerder van het outletcentrum voor modemerken weten. „Ik denk dat mensen er bijna niets van hebben gemerkt, tenzij ze op hun telefoon keken.”