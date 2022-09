Oud-schaker Kasparov vraagt EU Russen geen visa te geven

Garri Kasparov, voormalige wereldkampioen schaken, heeft de Europese Unie opgeroepen geen visa meer te verstrekken aan Russische toeristen, tenzij daar een goede reden voor is. „Dat zou de Russische middenklasse in Moskou en Sint-Petersburg eindelijk duidelijk maken dat voor oorlog voeren moet worden betaald. Het is belangrijk dat zij begrijpen dat oorlog niet iets is wat je op tv ziet maar iets waarvoor je een prijs betaalt”, zei Kasparov tegen het Baltische persbureau BNS.