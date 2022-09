De gemeente Tubbergen, het Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben overeenstemming bereikt over de opvang van asielzoekers in het zogenoemde ‘asielhotel’ ’t Elshuys in het dorp Albergen. Er worden maximaal 150 asielzoekers in het hotel ondergebracht. De verwachting is dat in oktober de eerste bewoners in Albergen zullen arriveren, zo meldt de gemeente in een persbericht.