De vrij onbekende rederij Wellnord zou het belang van 50 procent van olie- en gasconcern Shell in het Russische samenwerkingsverband Salym Petroleum Development willen kopen. Dat meldt de Russische krant Kommersant op basis van anonieme bronnen. Wellnord zou naar verluidt 150 miljoen euro over hebben voor het belang dat Shell bezit in de samenwerking met het Russische Gazprom Neft.