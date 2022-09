Aandelenbeurs Amsterdam hard omlaag door rentevrees

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een fors verlies de handel uitgegaan. Bij beleggers neemt de vrees voor forsere renteverhogingen toe. De industrie in de eurozone draaide afgelopen maand bovendien minder hard dan voorheen, meldde marktonderzoeker S&P Global. Van de hoofdfondsen op het Damrak behoorden chipbedrijven tot de verliezers na het nieuws dat enkele grote Amerikaanse halfgeleiderbedrijven geen geavanceerde chips meer mogen verkopen aan China.