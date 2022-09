De Tweede Kamer praat binnenkort over het aanpassen van de Transgenderwet. Als de volksvertegenwoordigers daarmee akkoord gaan, kan iedere Nederlander zijn geslacht voor de wet veranderen. Een verklaring van een arts of psycholoog is niet langer nodig. Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen via de rechter hun geslachtsregistratie wijzigen.