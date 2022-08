Elon Musk wil dat de rechtszaak die Twitter tegen hem heeft aangespannen een maand wordt uitgesteld. Als het aan de Tesla-baas ligt, zou de zaak dan in november worden behandeld in plaats van in oktober. Eerder op dinsdag was ook al duidelijk geworden dat Musk een nieuwe reden aanvoerde om onder de overname van Twitter uit te komen, namelijk kritiek op de leiding van het bedrijf door een klokkenluider.