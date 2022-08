Shell verliest in lagere AEX door dalende olieprijzen

Olie- en gasbedrijf Shell stond dinsdag bij de grootste verliezers in de Amsterdamse AEX-index. Oorzaak daarvan was de sterk dalende olieprijzen. Een bericht van de Iraakse overheid dat de export van olie niet in gevaar komt door de gewelddadige opstand in Bagdad stelde de markten gerust. Een vat Amerikaanse olie werd 5,4 procent goedkoper op 91,75 dollar. Brent-olie daalde ook 5,4 procent in waarde en werd voor 99,41 dollar per vat verhandeld.