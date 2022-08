De Amerikaanse CIA maakte op 31 juli in Afghanistan een einde aan het leven van al-Qaidaleider Ayman al-Zawahiri. Enkele weken later werd de bekende auteur Salman Rushdie neergestoken in New York. De schrijver van ”De Duivelsverzen” zou hier een lezing houden. Merkwaardig genoeg had dit symposium als titel ”de Verenigde Staten als veilige haven voor verbannen schrijvers”.