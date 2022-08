In het zevende deel van de boeiende serie ”Wandelingen langs ’s lands geboortegrond” (RDM 20-8) is Zutphen aan de beurt. In deze aflevering ontkent historicus Johan Visser dat Spaanse soldaten bij de verovering van Zutphen in 1572 een bloedbad onder 500 burgers hebben aangericht. Maar is dit wel juist?