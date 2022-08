Rusland: gewapende drone neergeschoten bij kerncentrale Zaporizja

Rusland zegt dat zijn soldaten die de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne bezetten een gewapende Oekraïense drone uit de lucht hebben moeten schieten. De drone zou volgens Russische media daarna op een veiligheidsdak boven een reactor zijn gevallen. De explosieven die de drone bij zich had, zijn gecontroleerd tot ontploffing gebracht, zodat zij geen bijkomende schade aanrichtten. Het is onmogelijk om de Russische berichten onafhankelijk te verifiëren.