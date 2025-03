Vaticaan meldt opnieuw rustige nacht voor zieke paus

De paus had vrijdag een „ademhalingscrisis” waarbij hij moest overgeven. Het Vaticaan meldde in de voorgaande dagen lichte verbeteringen in de gezondheidstoestand van Franciscus. Door de tegenslag namen de zorgen over het hoofd van de rooms-katholieke kerk weer toe.

Voor de derde zondag op rij moest de paus het traditionele angelusgebed missen. In plaats daarvan gaf het Vaticaan een brief vrij waarin de paus gelovigen bedankt voor hun steun en gebeden. „Ik voel me alsof ik word gedragen”, schreef hij. „Dank aan allen.”

Franciscus, de op een na oudste paus in de geschiedenis, werd op 14 februari opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis in Rome. Dit is zijn langste ziekenhuisverblijf sinds zijn aantreden als paus in 2013. Het Vaticaan deelt elke ochtend en avond updates over Franciscus’ gezondheid.