Zelensky gelooft relatie tussen Oekraïne en VS te kunnen redden

Zelensky zei dat Oekraïne op de Verenigde Staten blijft rekenen als zijn belangrijkste militaire steunpilaar en dat hij niet denkt dat het land met zijn wapenleveringen zal stoppen, omdat dit de Russische president Vladimir Poetin zou helpen. Dit zouden de Verenigde Staten, „als leiders van de beschaafde wereld”, niet willen, aldus Zelensky. Wel zei hij voorbereid te blijven op iedere mogelijke uitkomst.

Zelensky was vrijdag in Washington om een akkoord te tekenen waarmee de Verenigde Staten mineralen uit Oekraïne worden beloofd. De ontmoeting in het Witte Huis ontaardde echter in een openlijke ruzie tussen Zelensky en Trump en diens vicepresident J.D. Vance, nog voordat een akkoord werd getekend. Zelensky zei nog steeds bereid te zijn om de mineralendeal te ondertekenen.