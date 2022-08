Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is positief over het asielakkoord dat het kabinet vrijdagavond bekend heeft gemaakt. Dat laat bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker weten via Twitter. „Het akkoord legt een fundament voor een toekomst waarin de asielopvang ook op de langere termijn stabiel kan worden georganiseerd, met aandacht voor de langjarige financiering.”