Nederlandse bedrijven zouden niet hoeven stoppen met produceren vanwege een te hoge stroomprijs. Dat zegt Theo Henrar, voorzitter van ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME in een blog. Hij wijst er onder andere op dat de productie van zinksmelterij Nystar in Budel noodgedwongen werd stilgelegd. Maar productielocaties van dat bedrijf in België en Frankrijk konden wel gewoon blijven draaien.