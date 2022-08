Chipmachinemaker ASML aan kop in afwachtende AEX

ASML was vrijdag de sterkste stijger in de AEX-index met een winst van 2,7 procent. De chipmachinemaker profiteerde van de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chipsector. Ook chiptoeleveranciers ASMI (plus 1,2 procent) en Besi (plus 1,8 procent) gingen vooruit. Bij de kleinere bedrijven werden de resultaten van vastgoedfonds Eurocommercial Properties goed ontvangen. Beleggers waren daarentegen minder tevreden over de cijfers van funderingsspecialist Sif.