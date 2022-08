Voor de derde nacht op rij slapen er de komende nacht ongeveer 700 mensen buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdagavond. Bij het aanmeldcentrum is niet genoeg plek, waardoor mensen de nacht moeten doorbrengen in de buitenlucht.