Het gebruik van marihuana onder jonge Amerikanen is vorig jaar naar recordhoogte gestegen en ook zwaardere verdovende middelen winnen aan populariteit, blijkt uit onderzoek. Van de vijfduizend ondervraagden tussen de 19 en 30 jaar heeft 43 procent het afgelopen jaar wiet gerookt, schrijven wetenschappers van de University of Michigan in de studie ‘Monitoring the Future’. In 2016 was dat nog 34 procent en in 2011 29 procent.