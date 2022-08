Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies is betrokken bij de levering van vliegtuigbrandstof die mogelijk door het Russische leger in Oekraïne is gebruikt. Dat meldt de Franse krant Le Monde. Onderzoek van de krant en activistengroep Global Witness toont aan dat de vliegtuigbrandstof werd geproduceerd uit gascondensaat dat werd geleverd door Terneftegaz, waarin TotalEnergies een belang heeft van 49 procent.