Vicepremier en D66-leider Sigrid Kaag wil niet zeggen of ze nog vertrouwen heeft in het CDA als coalitiepartner of Wopke Hoekstra in het bijzonder. „Het gaat niet om personen, het gaat om de verantwoordelijkheid die wij gezamenlijk dragen en om de afspraken waar wij voor getekend hebben en als kabinetsleden voor aan de lat staan.”