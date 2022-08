Column: ”Dutch Disease”

Deze zomer waren wij een weekje in Noorwegen. De natuur is er overweldigend, het water helder en het weer aangenaam. Naast rust en ruimte heeft Noorwegen ook andere dingen die ons blijven verbazen. Hoe lukt het hun om gratis hoger en universitair onderwijs aan te bieden? Hoe komt het dat behandeling in het ziekenhuis niets kost en dat de zorg ook nog van uitermate hoge kwaliteit is? Wij verbleven in het gezinshuis van een Noorse familie en werden overweldigd door de enorme luxe en de prachtige afwerking.