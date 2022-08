Minister en CDA-leider Wopke Hoekstra zegt achter het kabinetsbeleid en het coalitieakkoord te staan én achter zijn interview in het AD. „Ik realiseer me dat dat schuurt”, zegt de partijleider. In het interview zei Hoekstra dat de in het coalitieakkoord afgesproken deadline van 2030 wat zijn partij betreft „niet heilig” is.