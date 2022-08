Weinig christenen in zogenoemde gesloten landen zullen merken dat het deze maandag de Internationale Dag ter herdenking van de slachtoffers van gewelddadigheden op grond van godsdienst of levensovertuiging is. Drie jaar geleden besloten de Verenigde Naties tot het instellen van deze speciale dag. Maar voor veruit de meeste christenen die lijden onder vervolging of verdrukking blijft het leven even zwaar.