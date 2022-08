De dochter van een man die wordt gezien als ‘de huisfilosoof’ van president Poetin, Daria Doegin, is zaterdagavond in een plaatsje ten zuidwesten van Moskou bij een bomaanslag om het leven gekomen. Haar vader, Aleksandr Doegin was volgens Russische media ooggetuige en zou naar een ziekenhuis gebracht zijn. Daria reed in een Toyota Land Cruiser van haar vader die mogelijk het doelwit van de plegers van de aanslag was.