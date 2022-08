Gerechtshof in Arnhem herziet strafzaak over Rosmalense flatmoord

Het gerechtshof in Arnhem behandelt maandag de zaak over de zogenoemde Rosmalense flatmoord. Het gaat om een herzieningsproces in opdracht van de Hoge Raad. De verdachte is een inmiddels 64-jarige man, die in 2008 onherroepelijk werd veroordeeld voor de doodslag op zijn 37-jarige partner. De vrouw werd op 10 april 2000 met doorgesneden keel gevonden in het halletje van hun gezamenlijke flatwoning in de Rosmalense wijk Hintham.