De gezondheidsautoriteiten van de Democratische Republiek Congo hebben een onderzoek ingesteld naar een verdacht ziekte- en overlijdensgeval in het oosten van het land. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bestaat de vrees dat het opnieuw om een besmetting met het gevreesde ebolavirus gaat. Een 46-jarige vrouw bezweek mogelijk daaraan afgelopen week in de stad Beni.