Column: Armoede in vakantietijd

Vakantietijd. In geen andere periode in het jaar wordt me zo vaak

gevraagd wat ik ga doen dan in deze weken. Alleen de vraag waar ik naartoe ga, wint het van de eerste vraag. Vaak voel ik een beetje ongemak bij deze vragen. Zeker, ik geniet met volle teugen als ik op vakantie ben in een omgeving met een

indrukwekkende natuur of een andere cultuur. Het haalt me onmiskenbaar uit het ritme van alledag. Alle nieuwe indrukken houden de aandacht vast, waardoor de gebruikelijke dagelijkse beslommeringen vanzelf naar de achtergrond schuiven. Meer dan eens geeft zo’n moment van genieten mij een diep gevoel van bevoorrecht te zijn. Maar dat neemt het ongemak bij deze vragen niet weg.