De hitte van de dag hangt nog zwaar in de straten en steegjes van Parijs. Eindelijk lijkt de rust te zijn neergedaald op de altijd rumoerige stad. Totdat onheilspellend gebeier van klokken de nachtelijke stilte verbreekt. Vierhonderdvijftig jaar geleden had in Parijs een gruwelijk bloedbad plaats, dat de geschiedenis inging als ”de Bartholomeusnacht”.