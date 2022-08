Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway verkoopt zijn belang in het Braziliaanse bezorgbedrijf iFood aan Prosus. De in Amsterdam genoteerde onderneming, moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, vangt een bedrag van maximaal 1,8 miljard euro voor de 33 procent van de aandelen die het bezit.