Adyen ging donderdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers waren duidelijk niet tevreden over de resultaten van het betaalbedrijf. Adyen zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen, maar beleggers hadden op meer gehoopt. Het aandeel kelderde 14 procent en was daarmee de grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak.