VN-chef António Guterres is woensdag aangekomen in de West-Oekraïense stad Lviv. Hij praat daar donderdag met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan over de graandeal, beschietingen bij de kerncentrale van Zaporizja en een politieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne.