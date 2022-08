Tubbergen praat inwoners bij over asielopvang, zelf ook vragen

De gemeente Tubbergen gaat inwoners woensdag bijpraten over het besluit van het kabinet om een vergunning te verlenen voor de opvang van asielzoekers. Deze opvang zou moeten plaatsvinden in een hotel in Albergen, dat valt onder Tubbergen, zonder dat de gemeente hiervoor een akkoord heeft gegeven. Een woordvoerder van Tubbergen legt uit dat de vragen van inwoners beantwoord zullen worden, maar dat de gemeente zelf ook nog duidelijk wil hebben wat precies de bedoeling is. „We zijn verrast door de gang van zaken.”