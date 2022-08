Thuiswerkers in London die geld willen besparen kunnen in de wintermaanden beter terugkeren naar kantoor vanwege de sterke stijging van de energierekening in het Verenigd Koninkrijk. Werknemers die elke dag naar kantoor gaan kunnen in januari 2023 ongeveer 50 pond (bijna 60 euro) per week besparen als ze naar hun werkplek kunnen lopen of fietsen, meldt prijsvergelijkingssite Uswitch.