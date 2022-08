Delfzijlse fabriek voor plantaardig plastic strikt LVMH als klant

Het Franse concern voor luxeproducten LVMH gaat voor zijn cosmeticaverpakkingen plantaardig plastic gebruiken uit een fabriek in Delfzijl. Het bedrijf achter die fabriek, Avantium, verwacht vanaf 2024 op commerciële schaal bouwstoffen voor plantaardige plastics te produceren. LVMH, het bedrijf achter merken als Givenchy, Christian Dior en Acqua di Parma, onderzocht al langer met Avantium of het nieuwe materiaal geschikt is voor verpakkingen van parfum of make-up.