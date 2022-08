Bouwsector wil in gesprek Remkes aandacht voor eigen stikstofplan

De bouwsector gaat in het stikstofgesprek van woensdag met bemiddelaar Johan Remkes nogmaals aandacht vragen voor het plan dat vorig jaar samen met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland werd gepresenteerd om uit de stikstofcrisis te komen. Daarin staat dat de uitstoot in 2030 met zo’n 40 procent verminderd moet zijn, waar het kabinet nu werkt met een halvering. Verder wil een woordvoerder van Bouwend Nederland nog niet veel kwijt over het gesprek, dat ook wordt gevoerd met andere ondernemersorganisaties.