De Russische strijdkrachten treden in de oorlog tegen Oekraïne steeds grover op. In toenemende mate gaan ze zich te buiten aan oorlogsmisdaden. Het bloedbad in Boetjsa, een voorstad van Kiev, en het bombarderen van het theater in Marioepol waren twee voorboden van wat de Oekraïense bevolking te wachten stond.