De komende beursweek gaat de aandacht van beleggers onder andere uit naar nieuwe Europese inflatiecijfers. Bij een aanhoudend hoge inflatie kan de Europese Centrale Bank (ECB) beslissen om de rentes sneller te verhogen. Wel zal de toezichthouder altijd in de gaten moeten houden of bepaalde landen bij een te snelle rentestijging niet in de problemen komen.