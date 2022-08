Vakantie vieren is leuk, maar soms kan het nietsdoen nutteloos voelen. De natuur schoonmaken kan dan een compromis tussen actie en ontspanning vormen. Zo maakt de Boskalis Beach Cleanup Tour van 1 tot en met 15 augustus de Nederlandse Noordzeekust schoon. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een, of meerdere, etappes. Tijdens deze etappes lopen deelnemers van de tocht over het strand, waarbij ze direct het strand schoonmaken.