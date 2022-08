Warm begin van de winter kan energieshock Europa beperken

Verwacht relatief warm weer in het najaar kan Europa helpen om deze winter zonder energieproblemen door te komen. Voor oktober worden temperaturen verwacht die bovengemiddeld hoog zijn, waardoor de Europese landen meer tijd hebben om gasvoorraden aan te vullen. De kans dat er later in de winter verplichte afsluitingen komen nemen daardoor af. Europa probeert snel minder afhankelijk te worden van Russisch gas, maar is in de overgangsperiode kwetsbaar.