Asielzoekers eerlijk verdelen over alle gemeenten in het land

De crisis in de opvang van asielzoekers is onhoudbaar. Regelmatig moeten groepen asielzoekers buiten in het gras slapen bij het opvangcentrum in Ter Apel omdat medewerkers van het COA nergens plekken voor hen kunnen regelen. Het kabinet overweegt nu om gemeenten te dwingen asielzoekers op te nemen als de betreffende gemeenten de opvang in een leegstaand gebouw weigeren op grond van het bestemmingsplan. De landelijke overheid verstrekt dan een vergunning, zodat het gebouw toch omgebouwd kan worden voor asielzoekers. Het gaat dan vaak om grote opvanglocaties.