De Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft beloofd met een nieuw pakket maatregelen te komen, waaronder een belastingverlichting, om mensen te helpen die worstelen met de sterk gestegen energierekeningen als gevolg van het gasconflict met Rusland. „Burgers kunnen erop rekenen dat we ze niet in de steek laten”, zei Scholz donderdag tegen journalisten in Berlijn.