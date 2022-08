De stikstofproblematiek in Nederland kan alleen opgelost worden als iedereen weer met elkaar gaat praten, zegt topman Wiebe Draijer van Rabobank. Volgens hem is de discussie nu in de „fase waarin iedereen naar elkaar verwijst”. Hij begrijpt de emotie van de boeren, maar denkt dat ze draagvlak dreigen te verliezen als ze op een agressieve manier actievoeren.