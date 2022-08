De verzekeraars Aegon en NN Group staan donderdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs na publicatie van de resultaten. Aegon leed in het tweede kwartaal een verlies van 365 miljoen euro. De onderneming kampte vooral met stijgende herverzekeringspremies in de Verenigde Staten. Volgens topman Lard Friese gaat het om een eenmalige last en hij benadrukt dat het bedrijf ondanks de turbulente tijden goed heeft gepresteerd.