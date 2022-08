De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing heeft voor het eerst sinds mei vorig jaar een 787 Dreamliner afgeleverd. Dat de vliegtuigen weer worden vermarkt is een mijlpaal voor de onderneming die kampte met productieproblemen bij het toestel. De Amerikaanse maatschappij American Airlines nam het toestel in ontvangst. Dit jaar rekent die maatschappij in totaal op negen toestellen van het betreffende type.