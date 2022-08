Ahold Delhaize was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index. Het moederbedrijf van Albert Heijn verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar na sterke prestaties in het afgelopen kwartaal en werd beloond met een koerswinst van 7,5 procent. Het supermarktconcern bevestigde daarnaast de beursgang van webwinkel bol.com uit te stellen vanwege de verslechterde omstandigheden op de aandelenmarkten.