Vestas, de grootste windmolenfabrikant ter wereld, heeft in het tweede kwartaal een verlies geleden. Het Deense bedrijf blijft kampen met problemen in de toeleveringsketen die zorgen voor vertragingen van projecten. Ook heeft Vestas last van hogere prijzen van materialen en grondstoffen, waardoor het bedrijf meer kosten moet maken om windmolens te bouwen en de winstmarge onder druk staat.